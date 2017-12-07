До 400 женщин ежегодно погибает в Казахстане от бытового насилия

Ежегодно в Казахстане в результате домашнего насилия погибает около 400 женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию. Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко распространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям нарушений прав человека.

— Женщины и девочки сталкиваются с дискриминацией в системах уголовного правосудия в различных формах: от преступлений с гендерной спецификой до отсутствия учета их особых потребностей и нет должного обращения с ними в местах заключения, — говорит региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. — Многие системы правосудия не признают роли, которую играет бытовое насилие и насилие сексуального характера для женской преступности, а также не защищают женщин от насилия при задержании, в полицейских участках и в местах лишения свободы. В мерах, касающихся устранения гендерного неравенства, часто упускается из виду положение женщин-правонарушителей и заключенных. Женщины очень уязвимы и становятся жертвами насилия и преступлений.