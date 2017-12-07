На краснодарском вокзале задержали приезжего с наркотиками

В Краснодаре при патрулировании на Привокзальной площади внимание сотрудников полиции привлек нецензурно выражавшийся мужчина, по внешним признакам он был пьян. 36-летний уроженец Республики Татарстан не смог объяснить причину своего местонахождения на территории краевого центра. При личном досмотре сотрудники ППС обнаружили у мужчины 15 фольгированных свертков с различными веществами, предположительно являющимися наркотическими. Мужчину доставили в отдел полиции.

Задержанный пояснил, что на протяжении нескольких месяцев проживает в Сочи. Он признался, что нашел в интернете подработку в качестве наркокурьера, приехал забрать пакет с наркотиками из специального тайника в Краснодаре, снял комнату в гостинице, где расфасовал запрещенное вещество, после чего планировал вернуться в Сочи и разложить закладки на городских улицах.