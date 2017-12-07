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12:59 (мск), источник: Югополис

На краснодарском вокзале задержали приезжего с наркотиками

При личном досмотре у него изъяли 15 свертков с запрещенными веществами.

В Краснодаре при патрулировании на Привокзальной площади внимание сотрудников полиции привлек нецензурно выражавшийся мужчина, по внешним признакам он был пьян. 36-летний уроженец Республики Татарстан не смог объяснить причину своего местонахождения на территории краевого центра. При личном досмотре сотрудники ППС обнаружили у мужчины 15 фольгированных свертков с различными веществами, предположительно являющимися наркотическими. Мужчину доставили в отдел полиции.

Задержанный пояснил, что на протяжении нескольких месяцев проживает в Сочи. Он признался, что нашел в интернете подработку в качестве наркокурьера, приехал забрать пакет с наркотиками из специального тайника в Краснодаре, снял комнату в гостинице, где расфасовал запрещенное вещество, после чего планировал вернуться в Сочи и разложить закладки на городских улицах.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД РФ по городу Краснодару.

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