Прокуратура требует изъять имущество главы управления капстроительства Уфы, приобретенное на неустановленные доходы
Уфа. 7 декабря.
Уфа. 7 декабря.
«Прокуратурой по результатам проверки к начальнику управления капитального строительства Уфы Гарееву предъявлен иск об обращении в доход государства одной однокомнатной квартиры и стоимости трех однокомнатных квартир, которые им были приобретены и реализованы. Общая сумма иска составляет более 8 млн рублей», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РБ Валерий Кузьмин на
По его словам, в ходе прокурорской проверки было установлено, что расходы чиновника на приобретение этих четырех квартир не соответствовали его задекларированным доходам.
В настоящее время дело находится на рассмотрении в Кировском районном суде Уфы. Ранее сообщалось, что начальник уфимского УКС Уфы М. Гареев в конце февраля 2017 года стал одним из фигурантов уголовного дела о необоснованном выделении почти 1 млрд рублей при реализации программы переселения из ветхого жилья.
Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
По данным следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007−2015 годы и подпрограмма по переселению граждан из аварийных домов.
С 2008 по 2015 годы сотрудники администрации города заключили с юридическими лицами договоры на расселение людей из ветхого жилья за счет инвесторов. Впоследствии некоторые из домов ими были включены и в соответствующую региональную программу. По версии следствия, это повлекло необоснованное выделение почти 1 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
30 марта заместитель генерального прокурора РФ постановление республиканской прокуратуры отменил, и следственная группа продолжила расследование. В ходе обыска, проводимого в рамках расследования данного дела, дома у М. Гареева было обнаружено и изъято электронное устройство, которое, по заключению
По данному факту в отношении чиновника возбудили еще одно уголовное дело уголовное дело по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
12 октября Советский районный суд Уфы на основании ходатайства следствия отстранил М. Гареева от должности на период предварительного следствия и судебного производства по уголовному делу.