Прокуратура требует изъять имущество главы управления капстроительства Уфы, приобретенное на неустановленные доходы

«Прокуратурой по результатам проверки к начальнику управления капитального строительства Уфы Гарееву предъявлен иск об обращении в доход государства одной однокомнатной квартиры и стоимости трех однокомнатных квартир, которые им были приобретены и реализованы. Общая сумма иска составляет более 8 млн рублей», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РБ Валерий Кузьмин на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Поволжье» в четверг.

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По его словам, в ходе прокурорской проверки было установлено, что расходы чиновника на приобретение этих четырех квартир не соответствовали его задекларированным доходам.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в Кировском районном суде Уфы. Ранее сообщалось, что начальник уфимского УКС Уфы М. Гареев в конце февраля 2017 года стал одним из фигурантов уголовного дела о необоснованном выделении почти 1 млрд рублей при реализации программы переселения из ветхого жилья.

Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По данным следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007−2015 годы и подпрограмма по переселению граждан из аварийных домов.

С 2008 по 2015 годы сотрудники администрации города заключили с юридическими лицами договоры на расселение людей из ветхого жилья за счет инвесторов. Впоследствии некоторые из домов ими были включены и в соответствующую региональную программу. По версии следствия, это повлекло необоснованное выделение почти 1 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Позже прокуратура Башкирии отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Данное решение было обжаловано в Генпрокуратуре РФ.

30 марта заместитель генерального прокурора РФ постановление республиканской прокуратуры отменил, и следственная группа продолжила расследование. В ходе обыска, проводимого в рамках расследования данного дела, дома у М. Гареева было обнаружено и изъято электронное устройство, которое, по заключению судебно-технической экспертизы, относится к техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической информации.

По данному факту в отношении чиновника возбудили еще одно уголовное дело уголовное дело по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).