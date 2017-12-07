Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кравчук о Минском договоре: «Путин обвел всех вокруг пальца»
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Горбачев высказался о решении МОК
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на МанхэттенЖурналисты побывали в апартаментах, где реализуется концепция Co-living - общежития новой эры.
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Суперлуние-2017
13:23 (мск), источник: Интерфакс

В Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень опасности из-за пожаров

От огня пострадали почти 50 тыс. га, власти Калифорнии распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров, передает в четверг CNN. В городе Лос-Анджелес введен режим ЧП.

Отмечается, что сейчас пожары бушуют в четырех отдельных районах в южной части Калифорнии. Площадь пострадавшей от них территории составила уже почти 50 тыс. га.

Самый масштабный пожар, получивший название «Томас», охватил более 36 тыс. гектаров в округе Вентура. Пожарная служба штата предупредила жителей округа о существовании «большой вероятности сильного распространения огня».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам предстоят ночь и день (четверга — ИФ), полные испытаний», — сказал на пресс-конференции представитель пожарной службы штата Тим Чавес.

Он отметил, что сильный ветер и крайне сухая растительность в регионе сильно осложняют борьбу с огнем.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.

CNN отметил, что эвакуированы были, в том числе, жители престижного района Лос-Анджелеса Бель-Эйр, в котором проживают многие голливудские знаменитости.

Накануне губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим ЧП в округе Вентура.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что в результате пожаров в южных районах штата сгорело несколько сотен зданий. Не менее трех пожарных пострадали при тушении огня.

Кроме того, местные СМИ сообщали о гибели одного человека в результате ДТП, причиной которого стал пожар.

Распространения огня также привело к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.

Калифорния — во власти катастрофических природных пожаров
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в 2017 году
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь