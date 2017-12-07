В Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень опасности из-за пожаров
От огня пострадали почти 50 тыс. га, власти Калифорнии распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.
От огня пострадали почти 50 тыс. га, власти Калифорнии распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Власти округа
Отмечается, что сейчас пожары бушуют в четырех отдельных районах в южной части Калифорнии. Площадь пострадавшей от них территории составила уже почти 50 тыс. га.
Самый масштабный пожар, получивший название «Томас», охватил более 36 тыс. гектаров в округе Вентура. Пожарная служба штата предупредила жителей округа о существовании «большой вероятности сильного распространения огня».
«Нам предстоят ночь и день (четверга — ИФ), полные испытаний», — сказал на
Он отметил, что сильный ветер и крайне сухая растительность в регионе сильно осложняют борьбу с огнем.
Ранее власти штата распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.
Накануне губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим ЧП в округе Вентура.
Сообщалось, что в результате пожаров в южных районах штата сгорело несколько сотен зданий. Не менее трех пожарных пострадали при тушении огня.
Кроме того, местные СМИ сообщали о гибели одного человека в результате ДТП, причиной которого стал пожар.
Распространения огня также привело к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.