Поджигателя иномарки в Челябинске оперативно задержали с помощью камеры видеонаблюжения

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску, действия злоумышленника четко зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, поэтому установить личность и место нахождения поджигателя было несложно. Минувшей ночью из МЧС Челябинска в дежурную часть УМВД поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле жилого дома на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели подожженную дорогую иномарку, владельцем которой является местный житель 1982 года рождения, и уже через несколько часов задержали подозреваемого в Советском районе города Челябинска.
Поджигателем оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый житель Металлургического района, 1981 года рождения. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к состоятельному автовладельцу. Предварительная сумма ущерба от поджога превысила 500 тысячрублей.
В отношении подозреваемого в отделе полиции «Курчатовский» Управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.