Поджигателя иномарки в Челябинске оперативно задержали с помощью камеры видеонаблюжения

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску, действия злоумышленника четко зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, поэтому установить личность и место нахождения поджигателя было несложно. Минувшей ночью из МЧС Челябинска в дежурную часть УМВД поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле жилого дома на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели подожженную дорогую иномарку, владельцем которой является местный житель 1982 года рождения, и уже через несколько часов задержали подозреваемого в Советском районе города Челябинска.