В Перми задержаны подозреваемые в угонах дорогих иномарок
Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четырех подозреваемых в кражах дорогих автомобилей.
Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четырех подозреваемых в кражах дорогих автомобилей.
Как считает следствие, злоумышленники, угоняли иномарки с неохраняемых парковок на территории Перми и других крупных городов региона. В ходе обыска у подозреваемых полицейские изъяли специальные технические устройства, при помощи которых взламывалась автомобильная сигнализация.
Установлено, что на похищенных машинах перебивались номерные агрегаты для дальнейшего сбыта.
При проведении