В Перми задержаны подозреваемые в угонах дорогих иномарок

Как считает следствие, злоумышленники, угоняли иномарки с неохраняемых парковок на территории Перми и других крупных городов региона. В ходе обыска у подозреваемых полицейские изъяли специальные технические устройства, при помощи которых взламывалась автомобильная сигнализация.