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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми задержаны подозреваемые в угонах дорогих иномарок

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четырех подозреваемых в кражах дорогих автомобилей.

Как считает следствие, злоумышленники, угоняли иномарки с неохраняемых парковок на территории Перми и других крупных городов региона. В ходе обыска у подозреваемых полицейские изъяли специальные технические устройства, при помощи которых взламывалась автомобильная сигнализация.

Установлено, что на похищенных машинах перебивались номерные агрегаты для дальнейшего сбыта.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили 11 машин с признаками изменения идентификационных номеров. Сейчас полиция устанавливает законных владельцев иномарок. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Трое фигурантов арестованы, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

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