Жителя Башкирии осудили за нападение на сотрудника ДПС

Жителя Стерлибашевского района осудили за «применение насилия в отношении инспектора ДПС», сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

В начале октября текущего года инспектор остановил машину гражданина К. По требованию сотрудника полиции мужчина сел в патрульный автомобиль. После проверки стало понятно, что водитель пьяный.

При составлении протокола мужчина вышел из машины и попытался убежать, но инспектор перегородил дорогу и потребовал сесть обратно. Тогда водитель ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд счел это обстоятельствами, смягчающими наказание. Ему назначили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком в один год.