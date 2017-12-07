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12:51 (мск), источник: Вести Сочи

За долг более 16 миллионов рублей в Сочи будут судить гендиректора фирмы

В Сочи будут судить генерального директора компании «Региональный комитет поддержки бизнеса». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Источник: Вести Сочи

Следствием установлено, что предприятие осуществляло свою деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами.

По версии следствия, генеральный директор фирмы предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 16,9 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время задолженность перед государством не погашена. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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