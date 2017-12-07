За долг более 16 миллионов рублей в Сочи будут судить гендиректора фирмы

По версии следствия, генеральный директор фирмы предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 16,9 миллионов рублей, что является особо крупным размером.