За долг более 16 миллионов рублей в Сочи будут судить гендиректора фирмы
В Сочи будут судить генерального директора компании «Региональный комитет поддержки бизнеса». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
В Сочи будут судить генерального директора компании «Региональный комитет поддержки бизнеса». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
Следствием установлено, что предприятие осуществляло свою деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами.
По версии следствия, генеральный директор фирмы предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 16,9 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время задолженность перед государством не погашена. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает