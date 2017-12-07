Охотник по ошибке застрелил мужчину в Иркутской области
Следователи завели уголовное дело.
Следователи завели уголовное дело.
Утром 3 декабря произошло преступление в тайге в Качугском районе. Охотник, выслеживая животных, увидел вдали двигающийся силуэт и выстрелил из ружья. Когда он подбежал, то увидел, что застрелил другого охотника. Раны оказались настолько сильными, что 43-летний мужчина скончался на месте.
— Следователи возбудили уголовное дело на 36-летнего иркутянина, — сообщает
Напомним, в октябре в Братском районе случилась похожая трагедия. Тогда охотник принял за дикого зверя своего знакомого, который двигался в деревьях, и выстрелил. Раненого повезли в больницу, но он скончался в автомобиле. Следователи закончили разбираться в этом преступлении, теперь уголовное дело рассмотрит суд.