Охотник по ошибке застрелил мужчину в Иркутской области

Утром 3 декабря произошло преступление в тайге в Качугском районе. Охотник, выслеживая животных, увидел вдали двигающийся силуэт и выстрелил из ружья. Когда он подбежал, то увидел, что застрелил другого охотника. Раны оказались настолько сильными, что 43-летний мужчина скончался на месте.

— Следователи возбудили уголовное дело на 36-летнего иркутянина, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. — Его подозревают в преступлении по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.