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11:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе у новостройки произошла утечка воды

В Уфе у новостройки ЖК «Весенний», расположенной по ул. Кольцевая, произошел прорыв трубопровода, идет утечка воды.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом в редакцию ГорОбзор.ру сообщили очевидцы.

— Это случилось около первого литера, он сдался в этом году. Поблизости строится второй литер жилого комплекса. Специалисты уже прибыли на место, работают, — рассказал собеседник ГорОбзор.ру.

Причина произошедшего выясняется.

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