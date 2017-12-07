В Уфе у новостройки произошла утечка воды
В Уфе у новостройки ЖК «Весенний», расположенной по ул. Кольцевая, произошел прорыв трубопровода, идет утечка воды.
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В Уфе у новостройки ЖК «Весенний», расположенной по ул. Кольцевая, произошел прорыв трубопровода, идет утечка воды.
Об этом в редакцию ГорОбзор.ру сообщили очевидцы.
— Это случилось около первого литера, он сдался в этом году. Поблизости строится второй литер жилого комплекса. Специалисты уже прибыли на место, работают, — рассказал собеседник ГорОбзор.ру.
Причина произошедшего выясняется.