В Уфе у новостройки произошла утечка воды

Об этом в редакцию ГорОбзор.ру сообщили очевидцы.

— Это случилось около первого литера, он сдался в этом году. Поблизости строится второй литер жилого комплекса. Специалисты уже прибыли на место, работают, — рассказал собеседник ГорОбзор.ру.