Мотоциклист чудом выжил в лобовом ДТП в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла получил переломы и вывихи в результате тройного ДТП, произошедшего в Евпатории. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла получил переломы и вывихи в результате тройного ДТП, произошедшего в Евпатории. Об этом сообщает
Авария произошла на улице Интернациональная. Водитель автомобиля «ВАЗ 2109» перед перестроением влево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего столкнулся с мотоциклом «Suzuki 600», который двигался в попутном направлении.
После этого мотоциклист выехал на встречную полосу на полосу, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Chevrolet Aveo».
В результате ДТП водитель мотоцикла получил закрытые переломы плюсневых костей правой стопы со смещением, закрытый вывих кисти.