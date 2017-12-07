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11:44 (мск), источник: РИА Крым

Мотоциклист чудом выжил в лобовом ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла получил переломы и вывихи в результате тройного ДТП, произошедшего в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на улице Интернациональная. Водитель автомобиля «ВАЗ 2109» перед перестроением влево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего столкнулся с мотоциклом «Suzuki 600», который двигался в попутном направлении.

После этого мотоциклист выехал на встречную полосу на полосу, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Chevrolet Aveo».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил закрытые переломы плюсневых костей правой стопы со смещением, закрытый вывих кисти.

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