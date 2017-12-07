Колумбийцу не позволили ввезти тестостерон в Калининградскую область

Гражданин Колумбии, постоянно проживающий в Канаде, приехал в регион на поезде «Москва-Калининград» с туристическими целями. В Нестерове он сообщил таможенникам, что имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Но в дорожной сумке мужчины среди личных вещей инспекторы нашли матерчатую аптечку, где среди медикаментов для повседневного пользования находились два стеклянных бутылька с жидкостью светло-жёлтого цвета и маркировкой «Depo-Testosterone».