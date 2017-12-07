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12:54 (мск), источник: Новый Калининград

Колумбийцу не позволили ввезти тестостерон в Калининградскую область

Сотрудники областной таможни обнаружили в сумке колумбийца, приехавшего в Калининградскую область, почти 14 граммов тестостерона. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин Колумбии, постоянно проживающий в Канаде, приехал в регион на поезде «Москва-Калининград» с туристическими целями. В Нестерове он сообщил таможенникам, что имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Но в дорожной сумке мужчины среди личных вещей инспекторы нашли матерчатую аптечку, где среди медикаментов для повседневного пользования находились два стеклянных бутылька с жидкостью светло-жёлтого цвета и маркировкой «Depo-Testosterone».

Колумбиец сказал, что препарат необходим ему по медицинским показателям, но соответствующую справку от врача предъявить не смог. Таможенный эксперт заключил, что в состав обнаруженной жидкости входит сильнодействующее вещество тестостерона ципионат, общий вес которого составил 13,9 граммов.

Препарат изъят, в отношении гражданина Колумбии возбуждены два дела об административных правонарушениях — по ч. 1 ст. 16.2 («Недекларирование») и ст. 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений») КоАП РФ.

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