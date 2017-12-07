Семнадцать золотых браслетов вынесли воры из ювелирного магазина в Хабаровске

В хабаровском торговом центре «На Пушкина», расположенном у Центрального рынка, трое неизвестных похитили из ювелирного магазина золото на сумму около 150 тысяч рублей. Добычей преступников стал планшет с браслетами — его они украли с витрины, сообщает портал «Губерния».

Сообщники пришли в салон около пяти часов вечера. Двое молодых люди изображали заинтересованных покупателей, а их подельник тем временем отыскал незапертую витрину: ключ от нее оставался в замке.

«Я начала показывать цепочки, а третий ходит, смотрит витрины. Пока я была увлечена цепями, видать, тот парень вытащил планшетку с золотом и ушел», — рассказала продавец.

Преступники провели в ювелирном салоне около десяти минут. Женщина, проработавшая в магазине два месяца, не сразу заметила пропажу. Позже менеджер с ужасом обнаружила, что из самого дальнего шкафа-витрины исчез планшет с семнадцатью золотыми браслетами.