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15:27 (мск), источник: ЮГА.ру

В Темрюкском районе четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Темрюкском районе 6 декабря произошла авария с участием автобуса.

ДТП случилось на трассе Новороссийск — Керченский пролив около 22:00. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу автобусу Mercedes, автомобили столкнулись, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали оба водителя, 41-летний пассажир автомобиля и 54-летний пассажир автобуса. Врачи назначили амбулаторное лечение водителю легкового автомобиля и пассажиру автобуса. Проводится проверка.

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