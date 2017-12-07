В Темрюкском районе четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Темрюкском районе 6 декабря произошла авария с участием автобуса.
В Темрюкском районе 6 декабря произошла авария с участием автобуса.
ДТП случилось на трассе Новороссийск — Керченский пролив около 22:00. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу автобусу Mercedes, автомобили столкнулись, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пострадали оба водителя, 41-летний пассажир автомобиля и 54-летний пассажир автобуса. Врачи назначили амбулаторное лечение водителю легкового автомобиля и пассажиру автобуса. Проводится проверка.