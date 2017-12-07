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13:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку новогодних деревьев

Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле, чем платить крупный штраф, считают в минприроды региона.

Незаконная рубка деревьев грозит административным штрафом по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ:

— Для граждан — в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей.

— Для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

— Для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Незаконная вырубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники согласно части 2 статьи 8.28 КоАП РФ, грозит другими штрафами:

— Для граждан — в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией деревьев.

— Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч.

— Для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности. Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле.

При обнаружении незаконной вырубки деревьев следует сообщить по телефонам: 8 (800) 100−94−00, 8 (861) 293−78−48.

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