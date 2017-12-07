Кубанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку новогодних деревьев
Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле, чем платить крупный штраф, считают в минприроды региона.
Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле, чем платить крупный штраф, считают в минприроды региона.
Незаконная рубка деревьев грозит административным штрафом по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ:
— Для граждан — в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей.
— Для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
— Для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Незаконная вырубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники согласно части 2 статьи 8.28 КоАП РФ, грозит другими штрафами:
— Для граждан — в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией деревьев.
— Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч.
— Для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности. Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле.
При обнаружении незаконной вырубки деревьев следует сообщить по телефонам: