Кубанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку новогодних деревьев

Незаконная рубка деревьев грозит административным штрафом по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ:

— Для граждан — в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей.

— Для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

— Для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Незаконная вырубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники согласно части 2 статьи 8.28 КоАП РФ, грозит другими штрафами:

— Для граждан — в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией деревьев.

— Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч.

— Для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности. Купить ель на официальном ёлочном базаре гораздо дешевле.