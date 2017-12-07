«Гладиатор с картонным мечом»: Улюкаев выступил с последним словом

Свое последнее слово Улюкаев начал с того, что в очередной раз отказался признать вину. Он считает, что против него была совершена чудовищная провокация.

«Это удивительное следствие. Потерпевший превращается в свидетеля, а потом растворяется где-то между Ханты-Мансийском и Римом, — сказал Улюкаев. — И остался только запах серы». Сечина он назвал «специалистом по проворачиванию делишек, дурно пахнущих делишек».

Данный процесс вызвал большой интерес публики — немолодой гладиатор с картонным мечом отбивается от вполне реальных орудий. Колокол может зазвонить по любому из зрителей — это теперь стало легко: сумка, корзина, плохо снятый видеоролик — три клика, и готово. Алексей Улюкаев

По его мнению, выгодоприобретатель процесса очевиден, а гособвинение постаралось сшить черное дело белыми нитками. «Когда я сказал в понедельник, что мне было весело слушать обвинение, кто-то мог подумать, что у меня крыша поехала. Заявляю: крыша не поехала», — добавил экс-министр.

«Представьте — у вас есть приятель-чиновник, который вам очень не нравится, вы гуляете и вы говорите ему — подержи портфель, у меня шнурок развязался. Что может быть в сумке как не деньги? Или обвинение считает, что у подсудимого есть очки с рентгеновским зрением? — задался он вопросом.

Улюкаев сказал, что признает себя виновным только в том, что сделал прискорбно мало, в том, что часто шел на компромиссы, лицемерил, принимал какие-то подарки и сам их делал.

Простите меня, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год. Остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей. Алексей Улюкаев

Уже после окончания заседания Улюкаев ответил еще и на несколько вопросов журналистов. «Руки, ноги есть — хорошо, откуда плохому настроению взяться», — пошутил он в ответ на вопрос о настроении. На вопрос, есть ли у него оптимизм по поводу приговора, Улюкаев сказал, что у него есть оптимизм по поводу жизни.

Суд огласит приговор по делу Алексея Улюкаева 15 декабря.

Сторона обвинения потребовала для чиновника 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает, что его вина не доказана и его нужно оправдать.

«Действительно страшно»

В четверг также прозвучали реплики сторон процесса. Так называются возражения на заявления, сделанные сторонами в ходе судебных прений. Прокуроры в своих репликах настаивали на том, что вина подсудимого в ходе процесса была доказана.

Гособвинение назвало комичной версию защиты, утверждающей, что Улюкаев не знал о содержимом полученной от Сечина сумки. По мнению прокуроров, поведение подсудимого в момент получения сумки свидетельствует только об одном — он знал, что там именно деньги.

Гособвинение также заявило, что сторона защиты противоречила сама себе — с одной адвокаты ссылались на материалы дела, например на расшифровку разговора Улюкаева с Сечиным, с другой — говорили, что эта расшифровка была получена незаконным путем.

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Также прокуратура считает несостоятельным заявление защиты, согласно которому действия Сечина были провокацией. Гособвинение считает, что нет сомнений ни в том, что было совершено преступление в виде получения взятки, ни в том, что его совершил Улюкаев.

«Действительно страшно, когда человек с безупречным послужным списком и репутацией, имеющий все блага, становится на такой путь как совершение преступления, взяточничество», — сказал прокурор Павел Филипчук.

Другой представитель прокуратуры, Борис Непорожный, сказал, что вообще не хотел выступать с репликой, но сторона защиты своими доводами в ходе прений не оставила ему выбора. Он усомнился в словах Улюкаева, сказавшего на прениях, что Сечин якобы хотел устранить его как потенциального критика.

Прокурора насторожило, что Улюкаев не озвучивал эту версию до самого конца судебного процесса. По мнению Непорожного, это могло быть связано с тем, что подсудимый понимал слабость своей позиции и поэтому не хотел ее оглашать.

«Порочно и вызывающе»

В свою очередь защита в очередной раз заявила, что считает вину Улюкаева недоказанной. Адвокаты настаивают, что передача их подзащитному денег Сечиным была именно провокацией, а дело расследовалось с огромным количеством нарушений.

«Все уголовное дело настолько порочно, вызывающе, сопряжено с таким количество нарушений прав… Я вообще говорил, что речь идет о незаконном лишении свободы», — заявил адвокат Тимофей Гриднев.

В частности, добавил он, при блокировании машины Улюкаева ФСБ не составило протокол о задержании Улюкаева, не разъяснило ему права и не дало позвонить. «Государственное лицо на семь часов пропало с радаров, он исчез, это у нас так можно поступать с министрами?!» — негодовал Гриднев.

Он также напомнил, что сам Игорь Сечин — ключевой свидетель по делу — так и не явился в суд.

Гриднев считает, что это обусловлено нежеланием Сечина подтвердить данные ранее показания и отсутствием возможности сделать это.

«Мне кажется, мы находимся в том самом деле, где эмоциональность гособвинения показывает, что трудно поддерживать обвинение, когда нечего сказать», — добавил адвокат.

Он также в очередной раз заявил, что доказательств того, что Улюкаев вымогал у Сечина какие-то деньги в Гоа, нет, заявление о вымогательстве, поданное в ФСБ Сечиным и Олегом Феоктистовым, на тот момент возглавлявшим службу безопасности «Роснефти», было ложным, вся эта ситуация была провокацией.

Адвокат Лариса Каштанова также обратила внимание на избыточную, по ее мнению, эмоциональность прокуроров. По ее мнению, такие высказывания как «катался как сыр в масле» и «букет невразумительных ответов» противоречат кодексу этики и не применимы ни к кому из участников процесса.

Она также заявила, что менялись анкетные данные частного инвестора, который предоставил Сечину 2 млн долларов на якобы взятку для Улюкаева, и принадлежность этих денег до сих пор так и не установлена. «Дело можно сравнить со словами из песни «Я тебя слепила из того, что было», — сказала она.

Адвокат Дареджан Квеидзе, как и ее коллеги, обратила особое внимание на формулировки, использованные прокурорами. «Пословицы “своя ноша не тянет”, “как сыр в масле катался” — это что вообще, ссылки на какие нормы права?» — задалась вопросом она.

10 лет и 500 миллионов

В ходе прений сторон 4 декабря обвинение попросило назначить Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура также потребовала взыскать с экс-министра штраф в 500 млн рублей и запретить ему в течение 10 лет занимать государственные должности.

Также обвинение попросило лишить подсудимого государственных наград и звания заслуженного экономиста. При этом прокуратура предложила суду зачесть Улюкаеву в срок наказания время уже проведенное им под домашним арестом во время следствия и суда — он под домашним арестом уже больше года — с 15 ноября 2016.

В свою очередь защита настаивает на том, что вина Улюкаева не доказана и его необходимо оправдать. Кроме того, сторона защиты просила отложить прения, чтобы дать возможность выступить адвокату Виктории Бурковской — она пропустила несколько заседаний, сообщив судье, что не может явиться из-за болезни.

Без показаний главного свидетеля

Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева, Игоря Сечина, в суде так и не прозвучали. Суд не сможет сослаться на них в приговоре, а защита получит весомый повод обжаловать решение судьи в вышестоящих инстанциях.

Руководитель «Роснефти» — ключевой свидетель как обвинения, так и защиты: именно он сообщил в ФСБ, что Улюкаев якобы вымогал у него взятку в октябре 2016 года, именно он участвовал в следственном эксперименте, в результате которого министра задержали.

Сечин еще на стадии досудебного следствия дал показания, на которых строится версия обвинения, будто бы Улюкаев действительно просил руководителя госкомпании о неком денежном вознаграждении.

Сечина вызывали в суд четырежды, но все четыре раза он не приходил, ссылаясь на плотный график. Материалы допросов Сечина на суде не огласили, поскольку против этого выступила защита Улюкаева, требовавшая, чтобы глава «Роснефти» лично явился в суд.

Результаты допроса нигде официально не публиковались (тем не менее с ними ознакомилась Русская служба Би-би-си). Сечин, согласно протоколам допросов, признался следователям, что свидетели его встречи с Улюкаевым в Гоа есть, но сам разговор никто не слышал.

Версия Улюкаева

Сам Улюкаев заявил, что Сечин организовал его уголовное преследование из-за критики сделки по приватизации «Роснефти». «По распоряжению правительства инвесторы должны были заплатить 710 млрд руб за акции “Роснефти”, — пояснил он. — Однако после моего ареста фактически была заплачена другая сумма, видимо удалось ввести в заблуждение руководство правительства».

Охранник «Роснефти» рассказал о встрече Улюкаева с Сечиным в Гоа Разговор на парковке: что стало известно из видео встречи Улюкаева с Сечиным Дело Улюкаева: сотрудник ФСБ рассказал о событиях у офиса «Роснефти».

«Было принято решение, что на 18 млрд рублей меньше будет заплачено. 18 млрд рублей — примерно четверть всех расходов на культуру. Вся структура приватизации настолько непрозрачна и сомнительна, что решили устранить возможного критика сделки», — добавил Улюкаев.

Он попросил суд оправдать его, а в отношении Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова инициировать проверку Следственного комитета на предмет дачи ими ложных показаний.