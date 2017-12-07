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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Преступников, которые напали на таксиста, задержали в Иркутске

Пассажиры решили ограбить водителя.

Днем 5 декабря в Иркутске обычная поездка на такси закончилась неприятной историей. Водитель отвез двоих пассажиров до дома по улице Северная, но вместо денег за поездку получил несколько мощных ударов от одного из мужчин. Буйный пассажир отобрал у водителя телефон и пять тысяч рублей, а потом преступники выскочили из машины и сбежали. Но ненадолго — полицейские задержали их буквально через несколько минут.

— Ранее судимый 22-летний иркутянин признался в нападении, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Следователи возбудили уголовное дело по статье «грабеж», задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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