Преступников, которые напали на таксиста, задержали в Иркутске

Днем 5 декабря в Иркутске обычная поездка на такси закончилась неприятной историей. Водитель отвез двоих пассажиров до дома по улице Северная, но вместо денег за поездку получил несколько мощных ударов от одного из мужчин. Буйный пассажир отобрал у водителя телефон и пять тысяч рублей, а потом преступники выскочили из машины и сбежали. Но ненадолго — полицейские задержали их буквально через несколько минут.