Двух жительниц Миасса оштрафовали за пропаганду суицидальной секты

Прокуратура Миасса (Челябинская область) провела проверку по информации ФСБ и оштрафовала двух местных жительниц за незаконную миссионерскую деятельность — женщины призывали горожан вступить в оккультную секту «Союз мирового братства», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что 22—23 августа 2017 года в одном из магазинов Миасса две женщины, разделяющие взгляды объединения «Союз мирового братства», распространяли информацию о вероучении «Книги Знания» среди прохожих. При этом разрешения на такую деятельность они не получали.

В отношении женщин были возбуждены административные дела по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях). Постановлением мирового судьи они оштрафованы на 5 тыс. рублей каждая, литература и печатные материалы у них конфискованы.