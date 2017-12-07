Двух жительниц Миасса оштрафовали за пропаганду суицидальной секты
Женщины призывали горожан вступить в оккультную секту «Союз мирового братства».
Женщины призывали горожан вступить в оккультную секту «Союз мирового братства».
Прокуратура Миасса (Челябинская область) провела проверку по информации ФСБ и оштрафовала двух местных жительниц за незаконную миссионерскую деятельность — женщины призывали горожан вступить в оккультную секту «Союз мирового братства», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру региона.
Установлено, что
В отношении женщин были возбуждены административные дела по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях). Постановлением мирового судьи они оштрафованы на 5 тыс. рублей каждая, литература и печатные материалы у них конфискованы.
По данным Челябинской епархии, созданный в Турции «Союз мирового братства» является опасной суицидальной сектой, доктрина которой сводится к тому, что человечество находится на грани гибели, и спастись можно, соединившись с Космосом через добровольный уход из жизни. Перед этим необходимо передать все имущество руководителю организации. Средства якобы пойдут на пропагандистскую деятельность и «спасение» других людей.