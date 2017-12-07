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12:49 (мск), источник: dostup1.ru

Помощника депутата Госдумы, носившего взятки Юревичу, отпустили домой

Обвиняемому разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях.

Областной суд утвердил изменение меры пресечения фигуранту дела Юревича с содержания под стражей на домашний арест — Андрею Чуркину разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Чуркина, который, по версии следствия, носил взятки экс-губренатору Михаилу Юревичу. Калининский райсуд изменил меру пресечения фигуранту с заключения под стражей на домашний арест, но постановление обжаловал государственный обвинитель, настаивая на содержании мужчины в СИЗО.

Областной суд оставил без изменения постановление Калининского райсуда. Срок домашнего ареста установлен до 23 января 2018 года.

«Обвиняемому запрещено выходить за пределы квартиры за исключением посещения органов следствия, суда, медицинских учреждений с целью прохождения обследования и лечения, с уведомлением об этом следователя. Кроме того, Чуркину не разрешено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; телефонные переговоры; использовать средства связи и интернета за исключением вызовов экстренных служб с телефона в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, по версии следствия, с 2010 по 2014 экс-губернатор получил взяток на сумму более 3,4 млрд рублей от предпринимателей в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Максимальная штрафная санкция по статье 290 УК РФ (получение взятки) — 100-кратная сумма взятки, однако не может превышать 500 млн рублей. Политик не признает своей вины, объявлен в международный розыск. Обвинения в посредничестве в передаче взяток Юревичу предъявлены директору Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы Андрею Чуркину и челябинской бизнес-леди 75-летней Маргарите Бутаковой.

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