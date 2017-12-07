Помощника депутата Госдумы, носившего взятки Юревичу, отпустили домой

Областной суд утвердил изменение меры пресечения фигуранту дела Юревича с содержания под стражей на домашний арест — Андрею Чуркину разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Чуркина, который, по версии следствия, носил взятки экс-губренатору Михаилу Юревичу. Калининский райсуд изменил меру пресечения фигуранту с заключения под стражей на домашний арест, но постановление обжаловал государственный обвинитель, настаивая на содержании мужчины в СИЗО.

Областной суд оставил без изменения постановление Калининского райсуда. Срок домашнего ареста установлен до 23 января 2018 года.

«Обвиняемому запрещено выходить за пределы квартиры за исключением посещения органов следствия, суда, медицинских учреждений с целью прохождения обследования и лечения, с уведомлением об этом следователя. Кроме того, Чуркину не разрешено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; телефонные переговоры; использовать средства связи и интернета за исключением вызовов экстренных служб с телефона в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.