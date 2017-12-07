Помощника депутата Госдумы, носившего взятки Юревичу, отпустили домой
Обвиняемому разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях.
Обвиняемому разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях.
Областной суд утвердил изменение меры пресечения фигуранту дела Юревича с содержания под стражей на домашний арест — Андрею Чуркину разрешили покидать пределы квартиры только в исключительных случаях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Чуркина, который, по версии следствия, носил взятки
«Обвиняемому запрещено выходить за пределы квартиры за исключением посещения органов следствия, суда, медицинских учреждений с целью прохождения обследования и лечения, с уведомлением об этом следователя. Кроме того, Чуркину не разрешено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать
Напомним, по версии следствия, с 2010 по 2014