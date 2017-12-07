В Пермском крае таможенники арестовали более 130 шуб

Таможенники арестовали 138 шуб в Березниках. Сотрудники ведомства проверили магазины города, где продавались меховые изделия с навесными красными контрольно-идентификационными знаками. На бирках было указано, что товары произведены в Греции, Китае и Турции.

Однако, сверив всю информацию, работники Пермской таможни не смогли установить происхождение шуб. На 119 изделиях отсутствовали знаки соответствия техническому регламенту ЕАЭС, на пяти — не было контрольно-идентификационных знаков. Также хозяева магазинов не смогли предоставить таможенникам товарно-сопроводительную документацию.