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12:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае таможенники арестовали более 130 шуб

У продавца не было документов, которые подтверждали происхождение товара.

Таможенники арестовали 138 шуб в Березниках. Сотрудники ведомства проверили магазины города, где продавались меховые изделия с навесными красными контрольно-идентификационными знаками. На бирках было указано, что товары произведены в Греции, Китае и Турции.

Однако, сверив всю информацию, работники Пермской таможни не смогли установить происхождение шуб. На 119 изделиях отсутствовали знаки соответствия техническому регламенту ЕАЭС, на пяти — не было контрольно-идентификационных знаков. Также хозяева магазинов не смогли предоставить таможенникам товарно-сопроводительную документацию.

Так как продавцы нарушили закон, на 138 шуб был наложен арест. Этот товар владельцы торговых точек продавать не смогут.

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