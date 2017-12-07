В Пермском крае таможенники арестовали более 130 шуб
У продавца не было документов, которые подтверждали происхождение товара.
У продавца не было документов, которые подтверждали происхождение товара.
Таможенники арестовали 138 шуб в Березниках. Сотрудники ведомства проверили магазины города, где продавались меховые изделия с навесными красными
Однако, сверив всю информацию, работники Пермской таможни не смогли установить происхождение шуб. На 119 изделиях отсутствовали знаки соответствия техническому регламенту ЕАЭС, на пяти — не было
Так как продавцы нарушили закон, на 138 шуб был наложен арест. Этот товар владельцы торговых точек продавать не смогут.