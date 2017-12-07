В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки в детском саду Янтарного, где 18 детей заразились ротавирусом

По результатам обследования носители ротавирусной инфекции выявлены среди сотрудников детского учреждения. Их временно отстранили от работы для прохождения лечения. ДНК ротавирусов обнаружены в водопроводной воде и смывах. Причина выясняется. Для этого назначили дополнительную проверку водопроводной сети.
«Руководителю детского учреждения выдано предписание об организации дезинфекционных мероприятий, проведение которых управление проконтролирует, в том числе с использованием лабораторных методов», — пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В Янтарном 18 детей заразились кишечной инфекцией. Симптомы появились в период с 30 ноября по 4 декабря. Сейчас специалисты проводят исследование проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. Работа детского сада приостановлена с 4 декабря. Региональный следственный комитет начал проверку.