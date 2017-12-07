В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки в детском саду Янтарного, где 18 детей заразились ротавирусом

Источник: Клопс.ru

По результатам обследования носители ротавирусной инфекции выявлены среди сотрудников детского учреждения. Их временно отстранили от работы для прохождения лечения. ДНК ротавирусов обнаружены в водопроводной воде и смывах. Причина выясняется. Для этого назначили дополнительную проверку водопроводной сети.

«Руководителю детского учреждения выдано предписание об организации дезинфекционных мероприятий, проведение которых управление проконтролирует, в том числе с использованием лабораторных методов», — пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.