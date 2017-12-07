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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Москвичка испугалась скорой смерти рубля и потеряла все деньги

Московская пенсионерка отдала 500 тысяч рублей незнакомке, которая представилась сотрудницей банка и рассказала ей о скором переходе страны на новую валюту. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Источник: Reuters

Пострадавшая 1936 года рождения рассказала полицейским, что накопила полмиллиона рублей и положила их в банк на Таганской улице. По дороге домой к ней подошла незнакомка, которая представилась работницей банка и рассказала о скорой смене валюты в России. Она предложила собеседнице отдать ей свои сбережения, чтобы та обменяла их на новые деньги. Вместе они пошли в банк, где пенсионерка сняла накопленные рубли и отдала их спутнице.

Женщины договорились встретиться в этом же отделении через несколько часов для передачи новых банкнот. Все это время пенсионерка просидела во дворе рядом с банком, а когда вернулась, то узнала от сотрудников отделения, что никакой смены валюты в стране нет.

После инцидента она долго не писала заявление в полицию о мошенничестве. В МВД уточнили, что пожилая женщина не смогла сразу дойти до отдела полиции из-за проблем со здоровьем.

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