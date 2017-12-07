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13:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Грузовик протаранил машину и сбил пешехода в Челябинске

По данным полицейских, у мужчины за рулём «Газели» не было водительских прав.

«Газель протаранила легковой автомобиль и наехала на пешехода в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

Аварию недалеко от остановки транспорта «8-й микрорайон» на Комсомольском проспекте зафиксировали около 20 часов 6 декабря. По данным сотрудников Госавтоинспекции, грузовой автомобиль врезался в стоявший на светофоре Kia Sportage, от удара автомобиль продвинулся назад и задел Mitsubishi Lancer. В результате пострадала 30-летняя пассажирка первой иномарки и 60-летний мужчина-пешеход.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия было установлено, что водитель автомобиля ГАЗ — мужчина 1983 года рождения, управлял транспортным средством в состоянии опьянения, права управления он лишен», — отмечают в ГИБДД.

В отношении виновника аварии составили административный протокол, мужчину могут арестовать на срок до 15 суток.

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