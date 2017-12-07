Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
The Times: Путин снова сделал американцев "дураками"
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Начинаешь понимать, как тяжело живут люди»: слово Улюкаева
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Таможня назвала требования к оформлению покупок за рубежом
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
13:08 (мск), источник: СуперОмск

Следком начал проверку взрыва телефона, травмировавшего 11-летнюю девочку

Следователи инициировали доследственную проверку ситуации с травмированием 11-летней девочки мобильным телефоном — устройство стояло на зарядке и загорелось, в результате чего девочка получила ожоги.

Гаджет лежал на тумбе рядом с кроватью, на которой спал ребенок. Инцидент произошел около 3:00 ночи 5 декабря в доме на улице 20-го Партсъезда, передает пресс-служба омского Следкома.

Как ранее сообщал «СуперОмск», девочку доставили в детскую больницу днем. Данные травмы угрозы ее жизни не несли, однако она была все же госпитализирована. Травмы были квалифицированы как ожоги первой степени — плеча, кисти, передней стенки живота.

В ходе проверки будет проведена техническая экспертиза, которая установит причину возгорания телефона и исправности зарядного устройства. Также определят и тяжесть вреда здоровья девочки. По итогам всех мероприятий будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь