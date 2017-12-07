Следком начал проверку взрыва телефона, травмировавшего 11-летнюю девочку

Гаджет лежал на тумбе рядом с кроватью, на которой спал ребенок. Инцидент произошел около 3:00 ночи 5 декабря в доме на улице 20-го Партсъезда, передает пресс-служба омского Следкома.

Как ранее сообщал «СуперОмск», девочку доставили в детскую больницу днем. Данные травмы угрозы ее жизни не несли, однако она была все же госпитализирована. Травмы были квалифицированы как ожоги первой степени — плеча, кисти, передней стенки живота.