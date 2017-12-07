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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области усиливают меры против распространения вируса африканской чумы свиней

В правительстве Ростовской области состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Оно прошло в формате видео-конференции, в которой приняли участия и главы сельских поселений.

Источник: Комсомольская правда

Поводом для дискуссии стало обострение ситуации по африканской чуме свиней в регионе. Основная угроза — от личных подсобных хозяйств, не соблюдающих ветеринарные требования содержания сельхозживотных.

По словам, и.о. начальника управления ветеринарии РО Александра Овчарова, регистрация в этом году случаев АЧС в Целинском, Веселовском, Морозовском и Зерноградском районах области стала следствием несоблюдения и грубейшего нарушения требований содержания свиней гражданами в своих ЛПХ, сокрытия падежа и вывоза трупов животных на несанкционированные свалки.

Всего же с начала года проведено 3 230 проверок личных подсобных хозяйств с содержанием сельхозживотных и птицы, выдано 2 095 требований об устранении выявленных нарушений.

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