В Ростовской области усиливают меры против распространения вируса африканской чумы свиней

Источник: Комсомольская правда

Поводом для дискуссии стало обострение ситуации по африканской чуме свиней в регионе. Основная угроза — от личных подсобных хозяйств, не соблюдающих ветеринарные требования содержания сельхозживотных.

По словам, и.о. начальника управления ветеринарии РО Александра Овчарова, регистрация в этом году случаев АЧС в Целинском, Веселовском, Морозовском и Зерноградском районах области стала следствием несоблюдения и грубейшего нарушения требований содержания свиней гражданами в своих ЛПХ, сокрытия падежа и вывоза трупов животных на несанкционированные свалки.