В Ростовской области усиливают меры против распространения вируса африканской чумы свиней

Поводом для дискуссии стало обострение ситуации по африканской чуме свиней в регионе. Основная угроза — от личных подсобных хозяйств, не соблюдающих ветеринарные требования содержания сельхозживотных.
По словам, и.о. начальника управления ветеринарии РО Александра Овчарова, регистрация в этом году случаев АЧС в Целинском, Веселовском, Морозовском и Зерноградском районах области стала следствием несоблюдения и грубейшего нарушения требований содержания свиней гражданами в своих ЛПХ, сокрытия падежа и вывоза трупов животных на несанкционированные свалки.
Всего же с начала года проведено 3 230 проверок личных подсобных хозяйств с содержанием сельхозживотных и птицы, выдано 2 095 требований об устранении выявленных нарушений.