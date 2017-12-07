В Калининграде задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве отца

Инцидент произошёл 5 декабря днём в одном из домов по ул. Ялтинской. Во время бытового конфликта между родственниками женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила им своего отца. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Его тело обнаружила вернувшаяся мать подозреваемой. Она обратилась в правоохранительные органы.