ГИБДД возбудила более 20 дел из-за неубранных от снега самарских дорог

Однако региональная Госавтоинспекция предупреждает, что на большей части губернии наблюдается туман, видимость снижена, а асфальтовое покрытие мокрое, из-за чего возрастает риск ДТП. В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим и быть более внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Между тем правоохранители собираются привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил своевременную очистку дорог от снега.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в безопасном для движения состоянии», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.