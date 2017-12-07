ГИБДД возбудила более 20 дел из-за неубранных от снега самарских дорог

Однако региональная Госавтоинспекция предупреждает, что на большей части губернии наблюдается туман, видимость снижена, а асфальтовое покрытие мокрое, из-за чего возрастает риск ДТП. В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим и быть более внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.