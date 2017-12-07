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13:12 (мск), источник: Pro Город Самара

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за неубранных от снега самарских дорог

Бушевавшая в Самарской области стихия немного успокоилась, дорожники наконец расчистили проезжие части и движение по автодорогам общего федерального значения, в том числе и по трассе М-5 «Урал» в Сызранском и Ставропольском районах, удалось восстановить.

Источник: РИА "Новости"

Однако региональная Госавтоинспекция предупреждает, что на большей части губернии наблюдается туман, видимость снижена, а асфальтовое покрытие мокрое, из-за чего возрастает риск ДТП. В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим и быть более внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Между тем правоохранители собираются привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил своевременную очистку дорог от снега.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в безопасном для движения состоянии», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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