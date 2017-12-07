В Пермском крае убийца четырех человек получил пожизненный срок

«Приговором суда виновному в убийстве четырех человек назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, его соучастнику — 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении третьего соучастника было выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября 2016 года нетрезвый 29-летний житель Оханского района возле дома по улице Красногвардейской в городе Чусовом во время ссоры несколько раз ударил ножом местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. После этого убийца нанес смертельные ножевые ранения женщине. Затем нападавший поджёг дом, где жили пострадавшие, и вместе со своим приятелем, который оказался очевидцем убийства женщины, скрылся.

Как отмечает следствие, затем мужчины пришли в дом других местных жителей, где, угрожая убийством, потребовали у хозяев отдать им деньги и имущество. При этом старший соучастник, демонстрируя реальность своих намерений, несколько раз ударил ножом хозяина дома. Похитив из дома около 2 тысяч рублей, ТВ-тюнер, DVD-плеер и пневматическую винтовку, мужчины скрылись.

По данным СК РФ, в эту же ночь молодые люди пришли в квартиру по улице Партизанской, где выпивали две местные жительницы. Между мужчинами и женщинами возникла ссора, в результате которой 29-летний подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались на месте. После этого молодой человек поджёг вещи в квартире, однако задымление своевременно было обнаружено соседями, и возгорание потушено.