Волонтеры и следователи разыскивают 10-летнего Руслана Королёва

Правоохранительные органы разыскивают 10-летнего Руслана Королева, который пропал без вести 28 октября 2017 года. Мальчик ушел из дома в городе Отрадное, Кировского района Лениградской области в 15:00 и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Следователи считают, что ребенок может находиться в любом городе России. Волонтеров и просто не равнодушных людей просят помочь в поисках Руслана.