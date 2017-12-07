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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Волонтеры и следователи разыскивают 10-летнего Руслана Королёва

Мальчика, пропавшего из дома больше месяца назад, ищут по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы разыскивают 10-летнего Руслана Королева, который пропал без вести 28 октября 2017 года. Мальчик ушел из дома в городе Отрадное, Кировского района Лениградской области в 15:00 и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Следователи считают, что ребенок может находиться в любом городе России. Волонтеров и просто не равнодушных людей просят помочь в поисках Руслана.

По факту исчезновения несовершеннолетнего ребенка Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако надежда на его возвращение всё же остается.

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