На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодарском крае с 7 по 10 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин.
В Краснодарском крае с 7 по 10 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин.
По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1500 м.
Спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам
Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи спрогнозировали ухудшение погоды — усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег, гололедицу и грозу.