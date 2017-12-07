На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Источник: ЮГА.ру

По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1500 м.

Спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.