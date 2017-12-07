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16:13 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В Краснодарском крае с 7 по 10 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

Источник: ЮГА.ру

По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1500 м.

Спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи спрогнозировали ухудшение погоды — усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег, гололедицу и грозу.

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