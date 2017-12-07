На ВИЗе устраняют повреждение тепломагистрали
Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оперативно устраняют повреждение на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Токарей — Ключевская, сообщили в
Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оперативно устраняют повреждение на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Токарей — Ключевская, сообщили в
Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады с применением спецтехники экскаватора и крана.
Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме. Работы будут продолжаться в ночное время и к утру параметры теплоснабжения в районе улиц Викулова, Заводская, Крауля, Мельникова будут полностью восстановлены.