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13:27 (мск), источник: ЕАН

На ВИЗе устраняют повреждение тепломагистрали

Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оперативно устраняют повреждение на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Токарей — Ключевская, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады с применением спецтехники экскаватора и крана.

Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме. Работы будут продолжаться в ночное время и к утру параметры теплоснабжения в районе улиц Викулова, Заводская, Крауля, Мельникова будут полностью восстановлены.

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