На ВИЗе устраняют повреждение тепломагистрали

Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады с применением спецтехники экскаватора и крана.

Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме. Работы будут продолжаться в ночное время и к утру параметры теплоснабжения в районе улиц Викулова, Заводская, Крауля, Мельникова будут полностью восстановлены.