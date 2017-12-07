В Магнитогорске эвакуировали школу из-за распыленного баллончика

Инцидент произошел днем, когда дети были на уроках — кто-то ради баловства распылил газовый баллончик, рассказала учительница.

В результате инцидента никто не пострадал. На место приехали сотрудники полиции, сейчас выясняются причины хулиганского поступка одного из учеников.