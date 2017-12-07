В Магнитогорске эвакуировали школу из-за распыленного баллончика
В Магнитогорске эвакуировали школу № 59, об этом Накануне.RU сообщила одна из сотрудниц учебного заведения.
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В Магнитогорске эвакуировали школу № 59, об этом Накануне.RU сообщила одна из сотрудниц учебного заведения.
Инцидент произошел днем, когда дети были на уроках —
В результате инцидента никто не пострадал. На место приехали сотрудники полиции, сейчас выясняются причины хулиганского поступка одного из учеников.