В Ростовской области охотники застрелили трех бешеных лис

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, в рамках мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных охотники застрелили трех бешеных лис.

— С наступлением осенне-зимнего охотничьего сезона работа в этом направлении активизирована, — добавили в ведомстве. — Добытый биоматериал охотпользователи предоставляют в наши районные филиалы для отбора проб на предмет выявления вируса и контроля ситуации по его распространению в дикой фауне. От каждого района передается не менее трех биопроб.