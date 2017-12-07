В Ростовской области охотники застрелили трех бешеных лис
В Зимовниковском районе зарегистрирован 31 случай бешенства с начала года. Инцидент произошел на территории Ильичевского охотхозяйства.
В Зимовниковском районе зарегистрирован 31 случай бешенства с начала года. Инцидент произошел на территории Ильичевского охотхозяйства.
Как сообщили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, в рамках мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных охотники застрелили трех бешеных лис.
— С наступлением
Всего же с начала года, при проведении исследований бешенство выявлено у 12 диких плотоядных, из них лис — десять. Именно они, по данным специалистов, являются основным резервуаром вируса бешенства в регионе.