Волгоградец вымогал у подруги деньги за хранение тайны об отце ее ребенка

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 22-летняя женщина с июля 2017 года успела передать ему 118 000 рублей. В какой-то момент ее терпение лопнуло, и она обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнал подробности личной жизни потерпевшей. Он неоднократно обращался к ней с требованием платить ему деньги за неразглашение тайны. При получении очередной суммы, он был задержан.