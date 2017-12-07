Волгоградец вымогал у подруги деньги за хранение тайны об отце ее ребенка
25-летний житель Урюпинска вымогал у знакомой деньги за то, что никому не расскажет о том, кто является настоящим отцом ее ребенка.
25-летний житель Урюпинска вымогал у знакомой деньги за то, что никому не расскажет о том, кто является настоящим отцом ее ребенка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 22-летняя женщина с июля 2017 года успела передать ему 118 000 рублей. В
Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело, теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.