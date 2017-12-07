Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Лавров осудил затягивание решения о отправке миссии ООН в Донбасс
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Суперлуние-2017
13:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец вымогал у подруги деньги за хранение тайны об отце ее ребенка

25-летний житель Урюпинска вымогал у знакомой деньги за то, что никому не расскажет о том, кто является настоящим отцом ее ребенка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 22-летняя женщина с июля 2017 года успела передать ему 118 000 рублей. В какой-то момент ее терпение лопнуло, и она обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнал подробности личной жизни потерпевшей. Он неоднократно обращался к ней с требованием платить ему деньги за неразглашение тайны. При получении очередной суммы, он был задержан.

Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело, теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Банда амазонок». Вынесен приговор одной из самых жестоких группировок
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в 2017 году
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь