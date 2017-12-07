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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты Волгограда Щур и Зверев останутся в СИЗО до конца марта 2018-го

Волгоградский областной суд продлил срок содержания под стражей фигурантам громкого дела — депутатам горсовета Волгограда Евгению Щуру и Александру Звереву, а также их сообщнику — бывшему народному избраннику Федору Литвиненко.

Все они проведут новогодние праздники в СИЗО. И даже дальше — срок заключения продлили им до 27 марта 2018-го.

Напомним, депутатов подозревают в мошенничестве с ОСАГО. Они создали фирму «Верный выбор», которая предлагала водителям, попавшим в ДТП, услуги автокомиссаров и юристов. Пострадавшие передавали данные об авариях сотрудникам фирмы, получали компенсацию ущерба, а юристы компании уже оспаривали сумму причиненного ущерба у страховых компаний. При этом для увеличения выплат ущерба завышали суммы ущерба.

Каждый из депутатов на этой схеме заработал от 30 до 50 миллионов рублей.

Уголовное дело расследуется СУ СКР по Волгоградской области на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

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