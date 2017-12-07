Депутаты Волгограда Щур и Зверев останутся в СИЗО до конца марта 2018-го

Все они проведут новогодние праздники в СИЗО. И даже дальше — срок заключения продлили им до 27 марта 2018-го.

Напомним, депутатов подозревают в мошенничестве с ОСАГО. Они создали фирму «Верный выбор», которая предлагала водителям, попавшим в ДТП, услуги автокомиссаров и юристов. Пострадавшие передавали данные об авариях сотрудникам фирмы, получали компенсацию ущерба, а юристы компании уже оспаривали сумму причиненного ущерба у страховых компаний. При этом для увеличения выплат ущерба завышали суммы ущерба.

Каждый из депутатов на этой схеме заработал от 30 до 50 миллионов рублей.