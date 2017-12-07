Депутаты Волгограда Щур и Зверев останутся в СИЗО до конца марта 2018-го

Все они проведут новогодние праздники в СИЗО. И даже дальше — срок заключения продлили им до 27 марта 2018-го.
Напомним, депутатов подозревают в мошенничестве с ОСАГО. Они создали фирму «Верный выбор», которая предлагала водителям, попавшим в ДТП, услуги автокомиссаров и юристов. Пострадавшие передавали данные об авариях сотрудникам фирмы, получали компенсацию ущерба, а юристы компании уже оспаривали сумму причиненного ущерба у страховых компаний. При этом для увеличения выплат ущерба завышали суммы ущерба.
Каждый из депутатов на этой схеме заработал от 30 до 50 миллионов рублей.
Уголовное дело расследуется СУ СКР по Волгоградской области на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону.