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13:40 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске опровергли данные о местоположении пропавшего вертолета

Спасатели продолжают поиск пропавшего в Иркутской области вертолета, по данным экстренных служб, он в сложных погодных условиях совершил жесткую посадку, но местонахождение его пока неизвестно, сообщил РИА Новости представитель отдела по ГО и ЧС Братского района.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о том, что в Братском районе вертолет не вышел на связь, на борту находились два человека. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что машина обнаружена на земле с воздуха поисковой группой.

«О местонахождении вертолета пока ничего неизвестно. Был момент, когда посчитали, что его нашли. Вертолет частный, рассчитан на двух членов экипажа и шесть пассажиров. Летели двое. Позвонил один из находящихся на борту. Сказал, что вертолет совершил жесткую посадку. Связь после этого пропала. Спасатели работают», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поиски ведутся в сложных погодных условиях. Ранее МЧС сообщало, что в северных районах прогнозируется ухудшение погоды — сильный ветер, метель.

Информацию о том, что поиски продолжаются, подтвердил дежурный Братской поисково-спасательной базы, представители администрация города Братска и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет зарегистрирован в европейской части России.

«Модель относится к авиации общего пользования. Летел в поселок Чистый. Это отдаленный поселок Братского района. Цель перелета нам неизвестна», — сказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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