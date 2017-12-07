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13:33 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале осужден рецидивист, заразивший ВИЧ медработницу

На Среднем Урале по материалам полиции вынесен обвинительный приговор 30-летнему местному жителю, который заразил ВИЧ-инфекцией свою 41-летнюю гражданскую супругу, работающую в сфере здравоохранения.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, это специфическое уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 122 УК РФ — заражение другого лица человеком, знавшим о наличии у него болезни — расследовалось сотрудниками полиции из подразделения дознания ОВД Серова.

«Сыщики установили, что ВИЧ-инфицированный мужчина состоял в штате технического персонала того же медицинского учреждения, что и потерпевшая. Проживать совместно они начали в 2014 году. Вскоре ранее неоднократно судимый за совершение грабежей, присвоение чужого имущества и кражи кавалер вновь совершил имущественное преступление, за которое был в очередной раз привлечен полицией к уголовной ответственности. В ходе судебного заседания супруга неожиданно для себя узнала, что ее возлюбленный имеет опасное заболевание, о котором не предупреждал.

Испугавшись такой новости, женщина решила сдать анализы в серовском филиале «Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД». Результат, к сожалению, оказался положительным — у нее диагностировали ВИЧ. Тем не менее, супруга честно 1,5 года ждала своего спутника из мест лишения свободы. После этого еще 1,5 года с ним жила. В 2016 году любвеобильный рецидивист неожиданно влюбился в другую серовчанку и женился на ней. Это событие для медработницы стало своего рода шоком, она расценила такой поступок как предательство, после чего обратилась в органы внутренних дел с заявлением привлечь теперь уже бывшего суженого к уголовной ответственности за заражение смертельной болезнью и за то, что не предупредил о ее наличии, — рассказал полковник Горелых.

По его данным, полицейскими было назначено проведение комплексной медицинской экспертизы. Сыщики и дознаватели проделали большой объем работы, сумев доказать вину подозреваемого: на допросе тот сознался, что заразился ВИЧ еще в 18 лет. Он прекрасно знал о наличии болезни, но в период совместного проживания с женщиной специальным лечением не занимался и правил личной гигиены при половых контактах не соблюдал, что и стало причиной семейной трагедии.

Гражданину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и компенсацией морального вреда потерпевшей в сумме 500 тыс. руб.

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