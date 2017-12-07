Четыре человека пострадали в ДТП троллейбуса и двух маршруток в Новосибирске
ДТП произошло на проспекте Маркса, на месте аварии работали две бригады медиков, рассказали очевидцы.
ДТП произошло на проспекте Маркса, на месте аварии работали две бригады медиков, рассказали очевидцы.
Четыре человека пострадали в ДТП троллейбуса и двух маршруток в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Троллейбус маршрута № 8, маршрутка № 63 «Газель» и маршрутка № 365 «Peugeot» столкнулись у остановки «улица Ватутина». Все участники аварии двигались по проспекту Маркса в сторону улицы Геодезической.
По данным очевидцев, пострадали четыре человека. На месте ДТП работали две бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.