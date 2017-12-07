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13:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре человека пострадали в ДТП троллейбуса и двух маршруток в Новосибирске

ДТП произошло на проспекте Маркса, на месте аварии работали две бригады медиков, рассказали очевидцы.

Четыре человека пострадали в ДТП троллейбуса и двух маршруток в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Троллейбус маршрута № 8, маршрутка № 63 «Газель» и маршрутка № 365 «Peugeot» столкнулись у остановки «улица Ватутина». Все участники аварии двигались по проспекту Маркса в сторону улицы Геодезической.

По данным очевидцев, пострадали четыре человека. На месте ДТП работали две бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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