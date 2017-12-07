Уголовное дело о нападении медведя на 86-летнего мужчину под Воронежем дошло до суда

Медведь сбежал из клетки и убил 86-летнего пенсионера-инвалида Михаила Никулина. Правоохранители считают, что трагедия произошла из-за невнимательности хозяина зверя.

Михаил Харин забрал медвежонка из Белгородского цирка осенью 2015 года. Дрессировщик зверя погиб в автокатастрофе, животное оказалось никому не нужно. Медведь прожил в частном зоопарке Харина три года. Мужчина сделал для него вольер — металлический каркас со стенами в виде металлических арматур, прутьев и деревянных досок.

Зверь вырвался из зоопарка на улице Щеголевых в селе Семилуки утром 15 октября 2017 года. Медведь выбил доску вольера, вылез наружу и начал бегать по улицам. Затем животное забралось на соседский огород и напало на пенсионера с ампутированной рукой Михаила Никулина. Зверь насмерть задавил мужчину, катая его по земле.

Хозяин медведя Михаил Харин попытался поймать животное и вернуть его в вольер. После этого медведь напал на создателя частного зоопарка.

Сын погибшего пенсионера Станислав Никулин рассказывал, что около 09:00 увидел в окно, как медведь душит на огороде своего хозяина. Мужчина начал звонить в полицию. Сначала сельчанину не верили: полицейские считали, что это розыгрыш. Затем на место приехали сотрудники полиции. Силовики открыли огонь из автоматов по медведю. На первые ранения зверь никак не реагировал и продолжал убегать. Правоохранители выпустили не меньше 15 патронов, чтобы остановить животное.

— Как оказалось, я содержал медведя в ненадежной клетке. Соорудил ее размером 6×4 м. Как стандартный гараж для легкового автомобиля. Каркас металлический. Но тыльная и одна боковая стороны были без решеток. Обил стены доской «пятидесяткой». Надеялся, что надежный, прочный вольер. Михаил Иванович всегда вел себя спокойно. И тут такой совершенно неожиданный для меня, жуткий поворот событий, — говорил Михаил Харин в интервью корреспонденту РИА «Воронеж» после выписки из больницы.

Мужчина заявил, что до сих пор не может найти объяснения поведению животного.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование получило такой резонанс, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проконтролировать дело.