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13:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Уголовное дело о нападении медведя на 86-летнего мужчину под Воронежем дошло до суда

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 48-летнего создателя частного зоопарка Михаила Харина из Семилук, сообщила пресс-служба СК России в четверг, 7 декабря.

Медведь сбежал из клетки и убил 86-летнего пенсионера-инвалида Михаила Никулина. Правоохранители считают, что трагедия произошла из-за невнимательности хозяина зверя.

Михаил Харин забрал медвежонка из Белгородского цирка осенью 2015 года. Дрессировщик зверя погиб в автокатастрофе, животное оказалось никому не нужно. Медведь прожил в частном зоопарке Харина три года. Мужчина сделал для него вольер — металлический каркас со стенами в виде металлических арматур, прутьев и деревянных досок.

Зверь вырвался из зоопарка на улице Щеголевых в селе Семилуки утром 15 октября 2017 года. Медведь выбил доску вольера, вылез наружу и начал бегать по улицам. Затем животное забралось на соседский огород и напало на пенсионера с ампутированной рукой Михаила Никулина. Зверь насмерть задавил мужчину, катая его по земле.

Хозяин медведя Михаил Харин попытался поймать животное и вернуть его в вольер. После этого медведь напал на создателя частного зоопарка.

Сын погибшего пенсионера Станислав Никулин рассказывал, что около 09:00 увидел в окно, как медведь душит на огороде своего хозяина. Мужчина начал звонить в полицию. Сначала сельчанину не верили: полицейские считали, что это розыгрыш. Затем на место приехали сотрудники полиции. Силовики открыли огонь из автоматов по медведю. На первые ранения зверь никак не реагировал и продолжал убегать. Правоохранители выпустили не меньше 15 патронов, чтобы остановить животное.

— Как оказалось, я содержал медведя в ненадежной клетке. Соорудил ее размером 6×4 м. Как стандартный гараж для легкового автомобиля. Каркас металлический. Но тыльная и одна боковая стороны были без решеток. Обил стены доской «пятидесяткой». Надеялся, что надежный, прочный вольер. Михаил Иванович всегда вел себя спокойно. И тут такой совершенно неожиданный для меня, жуткий поворот событий, — говорил Михаил Харин в интервью корреспонденту РИА «Воронеж» после выписки из больницы.

Мужчина заявил, что до сих пор не может найти объяснения поведению животного.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование получило такой резонанс, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проконтролировать дело.

Если вину Михаила Харина докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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