В Омске силовики раскрыли ОПГ работников морга, бравших взятки за трупы

Сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области Михаил Зайцев рассказал об уголовном деле, заведенном на сотрудников патолого-анатомического отделения ГКБ № 11, которые массово брали взятки.

Патологоанатомы брали мзду за ускорение работы с умершими. Выявлено более 40 эпизодов. Сумма начиналась от трех тысяч рублей.

Михаил Зайцев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области:

— Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников патолого-анатомического отделения ГКБ № 11. На протяжении длительного времени они брали взятки за ускорение работы с умершими. Суммы взяток начинаются от 3 тысяч рублей и больше. На сегодня выявлено 40 эпизодов преступной деятельности. Основные следственные действия выполнены. Мы допросили представителей фирм ритуальных услуг. В ближайшее время мы определим состав сотрудников, причастных к преступлению.