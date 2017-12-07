Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Горбачев высказался о решении МОК
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на МанхэттенЖурналисты побывали в апартаментах, где реализуется концепция Co-living - общежития новой эры.
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Яна Рудковская, Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп на шоу Chanel
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Суперлуние-2017
13:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске силовики раскрыли ОПГ работников морга, бравших взятки за трупы

Выявлено 40 преступных эпизодов.

Сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области Михаил Зайцев рассказал об уголовном деле, заведенном на сотрудников патолого-анатомического отделения ГКБ № 11, которые массово брали взятки.

Патологоанатомы брали мзду за ускорение работы с умершими. Выявлено более 40 эпизодов. Сумма начиналась от трех тысяч рублей.

Михаил Зайцев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области:

— Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников патолого-анатомического отделения ГКБ № 11. На протяжении длительного времени они брали взятки за ускорение работы с умершими. Суммы взяток начинаются от 3 тысяч рублей и больше. На сегодня выявлено 40 эпизодов преступной деятельности. Основные следственные действия выполнены. Мы допросили представителей фирм ритуальных услуг. В ближайшее время мы определим состав сотрудников, причастных к преступлению.

Отметим, что фамилии предполагаемых членов ОПГ в интересах следствия не называются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске сотрудники ДПС устанавливали прайсы для бизнесменов и водителей
Президентом Омского областного союза предпринимателей стал Димитрий Галаванов
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в 2017 году
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь