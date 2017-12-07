В Омске силовики раскрыли ОПГ работников морга, бравших взятки за трупы
Выявлено 40 преступных эпизодов.
Выявлено 40 преступных эпизодов.
Сегодня, 7 декабря, на
Патологоанатомы брали мзду за ускорение работы с умершими. Выявлено более 40 эпизодов. Сумма начиналась от трех тысяч рублей.
Михаил Зайцев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области:
— Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников
Отметим, что фамилии предполагаемых членов ОПГ в интересах следствия не называются.