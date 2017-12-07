В Ростовской области ищут неизвестных, расстрелявших мужчину в Аксае
Вечером 6 декабря в Аксае произошло преступление: неизвестные расстреляли мужчину во дворе жилого дома по улице Дружбы.
Вечером 6 декабря в Аксае произошло преступление: неизвестные расстреляли мужчину во дворе жилого дома по улице Дружбы.
По предварительной информации, в компании из нескольких человек произошел конфликт, который закончился стрельбой. Один из участников ссоры получил огнестрельные ранения и скончался. Подозреваемые сели в иномарку и скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы, подходящую по описанию машину ищут на дорогах Ростовской области.
Напомним, ранее на окраине Ростова произошел случай, когда мужчина выстрелил из ружья в толпу и убил человека. На территории промышленный складов была назначена «стрелка», на которую 27-летний подозреваемый прихватил ружье, а его противник — компанию товарищей. В результате стрельбы погиб 39-летний мужчина.