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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец выплатит 450 тысяч рублей за насмерть сбитую женщину

Житель города Ленинска Волгоградской области проведет 2,5 года в колонии и выплатит 450 тысяч рублей за ДТП, в результате которого погибла женщина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, трагедия произошла 7 мая 2017 года. Осужденный, сев за руль автомобиля пьяным, сдавая назад не убедился в безопасности маневра и насмерть сбил женщину.

Решением районного суда он был приговорен к двум с половиной годам колонии, лишен на три года «прав» и выплатит 450 тысяч рублей родственникам погибшей.

С приговором не согласились как адвокат, сочтя его слишком суровым, так и родственники погибшей, назвав его слишком мягким. Стороны обжаловали решение районного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам, исследовав материалы дела и выслушав мнение сторон, оставила приговор без изменений.

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