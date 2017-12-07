Волгоградец выплатит 450 тысяч рублей за насмерть сбитую женщину

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, трагедия произошла 7 мая 2017 года. Осужденный, сев за руль автомобиля пьяным, сдавая назад не убедился в безопасности маневра и насмерть сбил женщину.

Решением районного суда он был приговорен к двум с половиной годам колонии, лишен на три года «прав» и выплатит 450 тысяч рублей родственникам погибшей.

С приговором не согласились как адвокат, сочтя его слишком суровым, так и родственники погибшей, назвав его слишком мягким. Стороны обжаловали решение районного суда.