Волгоградец выплатит 450 тысяч рублей за насмерть сбитую женщину
Житель города Ленинска Волгоградской области проведет 2,5 года в колонии и выплатит 450 тысяч рублей за ДТП, в результате которого погибла женщина.
Житель города Ленинска Волгоградской области проведет 2,5 года в колонии и выплатит 450 тысяч рублей за ДТП, в результате которого погибла женщина.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Решением районного суда он был приговорен к двум с половиной годам колонии, лишен на три года «прав» и выплатит 450 тысяч рублей родственникам погибшей.
С приговором не согласились как адвокат, сочтя его слишком суровым, так и родственники погибшей, назвав его слишком мягким. Стороны обжаловали решение районного суда.
Судебная коллегия по уголовным делам, исследовав материалы дела и выслушав мнение сторон, оставила приговор без изменений.