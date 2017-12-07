Иностранец убил земляка под Кстовом, чтобы не отдавать тому долг
Трагедия произошла 30 августа 2017 года.
Трагедия произошла 30 августа 2017 года.
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в убийстве товарища. Об этом сообщает
Убийство было совершено 30 августа 2017 года в Кстовском районе. Потерпевший приехал в деревню Шелокша к обвиняемому, который был должен ему крупную сумму денег. Вместе они сели в машину и отправились в сторону Нижнего Новгорода. По пути следования потерпевший потребовал возврата всей суммы долга, однако обвиняемый согласился отдать лишь часть денег — 25 тысяч рублей. Затем злоумышленник вышел из машины и направился в сторону лесного массива к пруду. Потерпевший же, желая получить всю сумму долга, пошел за ним.
В лесополосе между мужчинами произошла драка, и обвиняемый нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом. В результате 24-летний мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый спрятал тело в лесу и снял номера с автомобиля. Тем не менее вскоре злоумышленник был задержан.
Оба фигуранта — граждане Республики Узбекистан.