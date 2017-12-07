Иностранец убил земляка под Кстовом, чтобы не отдавать тому долг

Убийство было совершено 30 августа 2017 года в Кстовском районе. Потерпевший приехал в деревню Шелокша к обвиняемому, который был должен ему крупную сумму денег. Вместе они сели в машину и отправились в сторону Нижнего Новгорода. По пути следования потерпевший потребовал возврата всей суммы долга, однако обвиняемый согласился отдать лишь часть денег — 25 тысяч рублей. Затем злоумышленник вышел из машины и направился в сторону лесного массива к пруду. Потерпевший же, желая получить всю сумму долга, пошел за ним.