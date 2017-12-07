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15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Запрет на вылов омуля в Байкале: возбуждено первое уголовное дело за скупку рыбы

Пойманный с поличным браконьер арестован.

Источник: Комсомольская правда

Вот уже два месяца как вылов байкальского омуля и для рыбаков-любителей, и для промышленников — табу. Напомним, второй в истории запрет на ловлю деликатеса (первый был в 1970-х) вступил в силу с 1 октября. Нет, на рыбалку вы сходить, конечно, можете, но только на подледную, и удить для себя, а не для продажи, и не более 5 кг. Превысите лимит и решите на этом заработать, штрафом не отделаетесь, можете легко угодить за решетку.

— Такие случаи уже есть, — рассказывает руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков. — За скупку незаконно добытого омуля возбуждено первое уголовное дело. Одного из браконьеров заключили под арест.

Что же теперь делать промышленникам? Кто-тог из рыбаков, по словам чиновников, стал заниматься туризмом, а кто-то вести частное хозяйство.

— В Слюдянском и Ольхонском районах мы уже провели встречи с местным населением, где дали им консультации по трудоустройству, — рассказывает заместитель министра труда и занятости Иркутской области Сергей Гаврин. — Кроме того, планируется предоставить им субсидии на организацию предпринимательской деятельности, а безработные смогут пройти профессиональное обучение. Также сейчас формируем вакансии для вахтовой работы. Например, следующим летом желающим поможем поехать на заработки на рыбные заводы Дальнего Востока.

И еще: помните, если в январе вы увидите на прилавках байкальский омуль, можете смело жаловаться в Управление Росрыболовства. Обращения принимают на сайте.

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