Запрет на вылов омуля в Байкале: возбуждено первое уголовное дело за скупку рыбы
Пойманный с поличным браконьер арестован.
Пойманный с поличным браконьер арестован.
Вот уже два месяца как вылов байкальского омуля и для
— Такие случаи уже есть, — рассказывает руководитель
Что же теперь делать промышленникам?
— В Слюдянском и Ольхонском районах мы уже провели встречи с местным населением, где дали им консультации по трудоустройству, — рассказывает заместитель министра труда и занятости Иркутской области Сергей Гаврин. — Кроме того, планируется предоставить им субсидии на организацию предпринимательской деятельности, а безработные смогут пройти профессиональное обучение. Также сейчас формируем вакансии для вахтовой работы. Например, следующим летом желающим поможем поехать на заработки на рыбные заводы Дальнего Востока.
И еще: помните, если в январе вы увидите на прилавках байкальский омуль, можете смело жаловаться в Управление Росрыболовства. Обращения принимают на сайте.