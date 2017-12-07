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14:11 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ

Сегодня в Екатеринбурге из главного учебного корпуса на Мира, 19 эвакуированы студенты и сотрудники УрФУ, говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Вероятно, было сообщение о возможном минировании.

Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. Самая мощная атака произошла в конце сентября, когда из-за тревожных звонков пришлось эвакуировать десятки зданий по всему городу.

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