В Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ
Сегодня в Екатеринбурге из главного учебного корпуса на Мира, 19 эвакуированы студенты и сотрудники УрФУ, говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург».
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Сегодня в Екатеринбурге из главного учебного корпуса на Мира, 19 эвакуированы студенты и сотрудники УрФУ, говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Вероятно, было сообщение о возможном минировании.
Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. Самая мощная атака произошла в конце сентября, когда