В Ростове-на-Дону иномарка влетела в опору ЛЭП
В среду, 6 декабря, в
В среду, 6 декабря, в
По предварительным данным, авария случилась около 22:00 на улице Вятской, что в поселке Чкаловский.
— «Хендай Солярис» влетел в вышку ЛЭП, — подписал автор снимок. — Водитель жив, находится в шоковом состоянии.
Пост с фото набрал больше сотни «лайков» и десятки комментариев.
— Я вчера слышала со своего балкона этот грохот, — написала Марина Петько. — Скрип тормозов и резкий звук, похожий на взрыв! Жутко было! Это ж с какой скоростью надо было ехать, чтоб не вписаться в поворот, причем Вятская к этому времени была свободная. Хорошо, что без жертв обошлось! Управлять транспортным средством это всегда ответственность! Помните об этом, садящиеся за руль! И нет ничего дороже жизни. Берегите себя! Всем хорошего дня и поездок без происшествий!