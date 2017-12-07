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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону иномарка влетела в опору ЛЭП

В среду, 6 декабря, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, дополнив информацию фото автомобиля.

По предварительным данным, авария случилась около 22:00 на улице Вятской, что в поселке Чкаловский.

Во время загрузки произошла ошибка.

— «Хендай Солярис» влетел в вышку ЛЭП, — подписал автор снимок. — Водитель жив, находится в шоковом состоянии.

Пост с фото набрал больше сотни «лайков» и десятки комментариев.

— Я вчера слышала со своего балкона этот грохот, — написала Марина Петько. — Скрип тормозов и резкий звук, похожий на взрыв! Жутко было! Это ж с какой скоростью надо было ехать, чтоб не вписаться в поворот, причем Вятская к этому времени была свободная. Хорошо, что без жертв обошлось! Управлять транспортным средством это всегда ответственность! Помните об этом, садящиеся за руль! И нет ничего дороже жизни. Берегите себя! Всем хорошего дня и поездок без происшествий!

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