В Ростове-на-Дону иномарка влетела в опору ЛЭП

— Я вчера слышала со своего балкона этот грохот, — написала Марина Петько. — Скрип тормозов и резкий звук, похожий на взрыв! Жутко было! Это ж с какой скоростью надо было ехать, чтоб не вписаться в поворот, причем Вятская к этому времени была свободная. Хорошо, что без жертв обошлось! Управлять транспортным средством это всегда ответственность! Помните об этом, садящиеся за руль! И нет ничего дороже жизни. Берегите себя! Всем хорошего дня и поездок без происшествий!