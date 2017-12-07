Пьяный уфимец затеял драку с врачом скорой помощи и помешал спасти пациента

Очередной вопиющий случай произошел в башкирской столице днем 7 декабря. Бригада скорой помощи прибыла на очередной вызов в многоэтажку на ул. Бакалинской — 52-летнему мужчине стало плохо.

Однако на входе в квартиру медикам помешал пьяный сосед умирающего мужчины.

— Он не пускал медиков в квартиру, заставил фельдшера идти за носилками, шумел и размахивал руками, — рассказал «Комсомолке» собственный источник. — Когда медики пробились к пациенту, оказалось, что тот уже в состоянии клинической смерти. На подмогу вызвали еще одну, специализированную, бригаду.

Однако и тут снова вмешался нетрезвый сосед. Он вышел из своей квартиры, когда медики втроем пытались вернуть к жизни умирающего, и начал мешать им.

— Сначала он просто курил над нами, на замечания реагировал резко — грубил и никак не уходил. А когда хулигана пытались выпроводить, он с кулаками полез на врача, — продолжает источник. — В итоге, упущено время, пациент скончался. Сейчас обстоятельства выясняют правоохранители. Будет также устанавливаться, насколько серьезно повлияло вмешательство мужчины в работу медиков.