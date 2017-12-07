В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского

Вода покрыла единственный мостик, соединяющий ул. Дзержинского и садовое товарищество, где проживают сотни людей. Калининградцы обратились в администрацию, но, по их словам, там лишь констатировали, что в реке поднялся уровень воды. Жители опасаются повторения ситуации октября, когда подтопленными оказались несколько домов.

«После такого резонансного случая было много шума, но не сделано ничего по существу. Приехали, обрезали у деревьев ветки, но их даже не убрали. Естественно, что они и забили все каналы», — рассказал Клопс.Ru местный житель Юрий Фролов.

В муниципальной компании «Гидротехник» Клопс.Ru пообещали прокомментировать ситуацию позднее.