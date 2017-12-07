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14:11 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского

Дворы домов на ул. Дзержинского в Калининграде оказались подтопленными из-за резкого повышения уровня воды в реке Лесной. Об этом в четверг, 7 декабря, Клопс.Ru сообщили местные жители.

Вода покрыла единственный мостик, соединяющий ул. Дзержинского и садовое товарищество, где проживают сотни людей. Калининградцы обратились в администрацию, но, по их словам, там лишь констатировали, что в реке поднялся уровень воды. Жители опасаются повторения ситуации октября, когда подтопленными оказались несколько домов.

«После такого резонансного случая было много шума, но не сделано ничего по существу. Приехали, обрезали у деревьев ветки, но их даже не убрали. Естественно, что они и забили все каналы», — рассказал Клопс.Ru местный житель Юрий Фролов.

В муниципальной компании «Гидротехник» Клопс.Ru пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

В конце октября из-за повышения уровня воды в реке Лесной затопило несколько домов в районе ул. Дзержинского. Люди были вынуждены спать в машинах по несколько суток. По заявлениям калининградских властей, для решения проблемы с подтоплением города необходимо чистить не только канавы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности. Городу пообещали купить новую технику.

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