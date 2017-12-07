В Омской области раскрыли схему нелегальной вырубки леса

Как уже писала «РГ» («Черными лесорубами» займется следственный комитет, 23 мая 2016 года), бывшая учительница географии тринадцатый год борется за сохранение реликтового Екатерининского бора. Один из красивейших таежных уголков в Тарском районе на самом севере Омской области приглянулся лесорубам. Жукова противостоит им практически в одиночку.

— В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», — сообщил «РГ» начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Омской области Виктор Галкин.

Жителю Омской области Роману Калашникову и его подельнику уже предъявлены обвинения. У полиции есть основания предполагать, что именно они руководили нелегальным бизнесом заготовки древесины в Тарском районе. В 2010 году главное управление лесного хозяйства Омской области за копейки отдало десять тысяч гектаров хвойного леса в Тарском районе в аренду бизнесменам, в том числе и Екатерининский бор.

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«Зеленые легкие» Прииртышья вырубались по следующей схеме. Арендаторы Хомюк и Перепелкин передавали лес в субаренду бригадам Романа Калашникова. Вместо положенных двухсот кубометров под топор шло в десять раз больше. Рынок сбыта был четко отлажен — ценная древесина раскупалась быстро. После этого арендаторы сообщали в полицию и о том, что неизвестные срубили деревья на их участке. Заявления годами пылились в местном райотделе. У следователей есть основания предполагать, что в главном управлении лесного хозяйства региона на происходящее также закрывали глаза.

— Незаконной заготовкой занимаются не арендаторы, а местное население, — утверждал руководитель ведомства Сергей Максимов. — Они жалуются, а сами по ночам пилят. По нашим подсчетам, в Тарском районе около сотни незаконных пилорам во дворах местных жителей.

Людмила Жукова обращалась за помощью и к региональным властям, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. Но общественница не унималась.

— За это время меня поджигали шесть раз, — рассказывает Людмила Жукова. — Несколько лет назад наш дом забросали коктейлями Молотова. Мы в это время спали и чудом спаслись, услышав, как трещат стропила крыши. От дома осталось пепелище.

После публикации в «РГ» массовыми рубками лесов в Тарском районе заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено одиннадцать уголовных дел. Их расследование до сих пор продолжается, задержано несколько предпринимателей. Своего поста лишился руководитель Тарского лесхоза.

Но Людмила Жукова на этом не остановилась. Недавно общественница вместе с комиссией выезжала в район Катюшиной горки, где она обнаружила следы незаконных рубок. Сразу после этого произошел очередной поджог.

Подозреваемых в поджоге оперативники сняли с поезда — они пытались покинуть регион. Один из задержанных оказался племянником Романа Калашникова.

До недавнего времени правоохранители никак не связывали случаи поджогов усадьбы Жуковой между собой. Однако теперь ясно: они были организованы для того, чтобы запугать защитницу леса.

В настоящее время Людмила Жукова находится под круглосуточной охраной.

— Я благодарна правоохранительным органам и «Российской газете», — говорит Людмила Жукова. — Чувствуя, что кольцо смыкается, некоторые лесозаготовители ударились в бега. Но я надеюсь, что коррупуционная цепочка будет распутана и никто из виновных в массовой вырубке лесов в Тарском районе не сможет уйти от отвественности.

Усилий одной Жуковой на все Прииртышье не хватит. В регионе процветает теневой рынок древесины. Из-за нелегальных вырубок бюджет Омской области теряет миллиарды рублей.

— По официальным данным, общий объем легальной заготовки древесины в регионе оценивается в 200−250 тысяч кубометров, и с каждым годом он снижается, — говорит эксперт ОНФ Игорь Новошинский. — По нашим оценкам, фактический объем — в десятки раз выше. Только в Тарском районе он составляет не менее миллиона кубометров.

На севере Омской области молодые и здоровые сосны в документах оформляют как старые и больные березы и осины. Бор пускают под топор, маскируя лесоповал под заготовку дров для нужд населения.

Причем вырубка осуществляется варварским способом — из поваленных стволов вырезают лучшие куски, а остальное бросается на месте, захламляя тайгу.

Есть основания предполагать, что нелегалы действовали не в одиночку. Возможно, список подозреваемых увеличится. В деле имеются признаки коррупции — в махинациях могли принимать участие работники лесхоза, районные и областные чиновники.

Только в сентябре-октябре этого года Калашников вместе с подельниками спилили десять гектаров леса возле села Атак. На глазах у всех в тайге работала техника без госномеров. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 77 миллионов рублей.

Руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов отказался комментировать ситуацию — чиновник не отвечает на телефонные звонки.

Беспредел по-прежнему продолжается — так, леса поджигают, чтобы получить право на санитарные рубки. В этом году рядом с деревней Бобровка неизвестные злоумышленники спалили около шестнадцати квадратных километров «красного» соснового бора. Экспертиза показала — это поджог, а не природный пожар.

— За год до случившегося этот лес выставлялся на аукцион, но тогда жители Бобровки стали протестовать и смогли его отстоять, — рассказывает Игорь Новошинский.

Умышленные поджоги — не единственная схема получения прибыли «черными лесорубами». Среди их методов — сплошные рубки под видом выборочных, заготовка большого количества деревьев, чем выделено разрешительными документами, и даже подбрасывание насекомых — вредителей леса.

Кстати.

В Иркутске общественникам удалось добиться, чтобы в пригородном — Иркутском — районе был введен мораторий на санитарные рубки. На протяжении длительного времени там работала схожая преступная схема: злоумышленники, имеющие связи во властных структурах, устраивали пожары, затем их фирмы получали бюджетные деньги на санитарно-оздоровительные мероприятия, а на самом деле заготавливали деловую древесину под видом неликвидной и продавали. С момента введения моратория площадь пожаров в Иркутском районе уменьшилась в восемьдесят раз — поджигать лес теперь невыгодно.

В Омской области сосновые боры горят ежегодно, даже в Красноярско-Чернолученской зоне неподалеку от Омска. Огромные площади размером с футбольные поля вырубают под предлогом «санации» и «борьбы с вредителями». Цена такого «кругляка» составляет три с половиной — четыре тысячи рублей за кубометр. При этом лесовосстановление проводится формально — хвойные саженцы рядами засыхают на корню.

«Российская газета» предложила правительству Омской области ввести аналогичный запрет на территории Омского района. Вице-губернатор Владимир Компанейщиков пообещал, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен.

Комментарий

Владимир Гутенев, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса:

— Общероссийский народный фронт обратился за помощью в следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации с травлей омской общественницы Людмилы Жуковой. Она ведет бескомпромиссную борьбу с нарушителями закона, ее расследование фактов хищения деловой древесины, организации умышленных поджогов лесов и их незаконной застройки затрагивают интересы коррупционеров всей Омской области.