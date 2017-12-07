В Армавире арестовали участника перестрелки в ресторане

Источник: ЮГА.ру

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того Мухтару Малсюгенову предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ).