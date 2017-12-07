В Армавире арестовали участника перестрелки в ресторане
В Армавире по ходатайству следователя арестован обвиняемый в убийстве директора частного охранного предприятия и офицера Росгвардии.
В Армавире по ходатайству следователя арестован обвиняемый в убийстве директора частного охранного предприятия и офицера Росгвардии.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает
Кроме того Мухтару Малсюгенову предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ).
Как сообщалось, в Армавире ночью 26 ноября произошла перестрелка в ресторане «Астория», погибли три человека — местный предприниматель Андрей Саарян, директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой и его знакомый, врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин. Возбудили уголовное дело. По неподтвержденным данным, перестрелка произошла