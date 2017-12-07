Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Названо 20 самых скучных фильмов всех времен
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на МанхэттенЖурналисты побывали в апартаментах, где реализуется концепция Co-living - общежития новой эры.
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Мелания Трамп в пуховике и джинсах-скинни отправилась в Техас
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
15:31 (мск), источник: ЮГА.ру

В Армавире арестовали участника перестрелки в ресторане

В Армавире по ходатайству следователя арестован обвиняемый в убийстве директора частного охранного предприятия и офицера Росгвардии.

Источник: ЮГА.ру

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того Мухтару Малсюгенову предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось, в Армавире ночью 26 ноября произошла перестрелка в ресторане «Астория», погибли три человека — местный предприниматель Андрей Саарян, директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой и его знакомый, врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин. Возбудили уголовное дело. По неподтвержденным данным, перестрелка произошла из-за женщины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Что делать со старым центром Краснодара?
Город на костях: старинные кладбища Краснодара
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
«Роснефть» подала к АФК «Система» иск на 131 млрд рублей
Саакашвили «простыл на крыше» и заболел
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в 2017 году
Спорт
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь